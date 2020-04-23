Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 23 апреля

В то время, как в четверг наступит пик звездопада Лирид, звезды приготовили всем знакам зодиака насыщенный день. Подробнее об астрологическом прогнозе на четверг, 23 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет достаточно сложный день в эмоциональном плане. Предстоит тратить много сил и времени на решение пустяковых вопросов. Также в этот период возможны серьезные размолвки, и даже прекращение отношений с близким человеком. Звезды советуют представителям этого знака контролировать свое поведение и прислушиваться к интуиции и здравому смыслу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов будет не самый удачный день на этой неделе. В четверг вероятны серьезные ошибки и просчеты в делах. В этот период звезды советуют не планировать важные дела. Их лучше отложить на следующий день.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В четверг Близнецы смогут в полной мере проявить себя, раскрыть свой потенциал и продемонстрировать неординарные способности. Звезды уверяют, что в этот день представители знака смогут добиться многого, а решение важных вопросов будет проходить без лишних проблем и суеты. Используйте этот благоприятный период в своих интересах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет спорный день. Возможны мелкие конфликты с окружающими. В четверг планы могут кардинально меняться. Звезды советуют представителям этого знака отложить решение важных вопросов завтрашнего дня и сосредоточиться на текущих рутинных делах. Также не стоит планировать никаких дел на перспективу.

Лев (23 июля – 22 августа)

День будет сложный. Обстоятельства в течение этого дня могут складываться не в пользу представителей этого знака. Львы будут подвержены резкой смене настроения, что приведет к излишней нервозности и может спровоцировать конфликт с окружающими. Во второй половине звезды советуют быть аккуратнее, ведь есть риск травмироваться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет неплохой день. В этот период звезды советуют сосредоточиться на происходящем, ведь рассеянность и невнимательность будут не на руку представителям этого знака. Также в четверг Девам пойдут на пользу занятия спортом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Обстановка в течение дня может стремительно меняться, и ситуация будет развиваться совсем не так, как бы Весам этого хотелось. В этот период звезды советуют стараться не менять ничего кардинально. Также представителям этого знака в четверг следует сосредоточиться на главном и действовать спокойно, решая вопросы по мере их поступления. Во второй половине дня исчезнут нервозность и напряжение и Весы почувствуют себя более уверенно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов день будет наполнен позитивом и радостью. Представители этого знака легко смогут завершить все дела днем. А вечером звезды советуют хорошенько отдохнуть и восстановить силы. Также в четверг наступит удачный период для совершения покупок, приобретения, купленные в этот день, прослужат Скорпионам долго.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В четверг в решении текущих дел Стрельцам понадобятся выдержка, самообладание, холодный расчет. Обстоятельства в течение дня будут стремительно меняться, необходимо быть готовыми правильно реагировать на ситуацию, не обостряя ее, избегая ненужного волнения и суеты. Платежи и покупки можно делать после обеда.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам быть внимательнее в делах и обстоятельно подходить к решению всех вопросов, которые будут возникать в течение дня. Ошибки и просчеты, допущенные в четверг, могут стоить представителям этого знака очень дорого. Также в этот день на любовном фронте не стоит ждать перемен, конфликтных ситуаций не предвидится.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Обстоятельства это дня не всегда будут складываться в пользу Водолеев. Не исключены конфликты и размолвки. В это время звезды советуют представителям этого знака не встревать в различного рода ссоры или перепалки с окружающими, а сосредоточьтесь на решении текущих вопросов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Этот день будет достаточно сложным и противоречивым. Рыбам предстоит решать много вопросов, а обстановка будет сохраняться напряженной в течение всего дня. В этот период лучше проявить выдержку и терпение. Принятие важных решений звезды соетуют отложить.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился гороскопом на четверг, 23 апреля.

Также в Украину приближается атмосферный фронт, который приведет к понижению температуры от климатической нормы на 2-6 градусов.