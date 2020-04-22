підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 квітня 2020, середа, 22:00 10
Суспільство 2020-04-22T22:01:17+03:00
Українські Новини
Київ закупив ліків від коронавіруса на 101 мільйон гривень

Київ закупив ліків від коронавіруса на 101 мільйон гривень

Ольга Фандорина
коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, боротьба з коронавірусом, Ліки від коронавірусу

Київська міська державна адміністрація закупила 17 видів медичних препаратів для надання медичної допомоги хворим коронавірусом на 101 млн гривень.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Департамент охорони здоров'я за рахунок резервного фонду бюджету столиці закупив ліки, що застосовуються для надання медичної допомоги хворим COVID-19. Мова йде про 17 найменувань медичних препаратів. Це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На їх закупівлю місто виділило 101 млн гривень. Та доставка ліків вже почалася в певні опорні лікарні для прийому хворих коронавірусом", - сказав він.

Кличко зазначив, що це суттєва допомога і додатковий ресурс для столичних лікарень.

Кличко додав, що закупівля лікарських засобів з початку другого етапу медичної реформи, 1 квітня, здійснюється безпосередньо медзакладами, за рахунок Національної служби здоров'я, але цих грошей не вистачає.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом у Київській області 21 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 34 людини до 390.

При цьому в самому Києві вже майже 1000 осіб заразилися COVID-19.

Більше новин про: коронавірус в Україні коронавірус в Києві боротьба з коронавірусом Ліки від коронавірусу

Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки: повний список
Рада проведе позачергове засідання в п'ятницю: порядок денний
Новини
Київ закупив ліків від коронавіруса на 101 мільйон гривень 22:00
Навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно, - Мандзій 20:00
Суд виправдав туристів, які втекли з обсервації в готелі "Козацький" 20:00
Додаткові виплати молодим вчителям призупинили 19:56
Зеленський мріє про державну авіакомпанію і готовий дати на неї гроші 19:15
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
Полтава та Кременчук одержали від "Нової пошти" чергову партію медобладнання 20:38
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
Заборона гуляти в парках і скверах може зберегтися після 11 травня 14:23
більше новин
Карантин продовжили до 11 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok