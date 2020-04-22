Київ закупив ліків від коронавіруса на 101 мільйон гривень

Київська міська державна адміністрація закупила 17 видів медичних препаратів для надання медичної допомоги хворим коронавірусом на 101 млн гривень.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Департамент охорони здоров'я за рахунок резервного фонду бюджету столиці закупив ліки, що застосовуються для надання медичної допомоги хворим COVID-19. Мова йде про 17 найменувань медичних препаратів. Це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На їх закупівлю місто виділило 101 млн гривень. Та доставка ліків вже почалася в певні опорні лікарні для прийому хворих коронавірусом", - сказав він.

Кличко зазначив, що це суттєва допомога і додатковий ресурс для столичних лікарень.

Кличко додав, що закупівля лікарських засобів з початку другого етапу медичної реформи, 1 квітня, здійснюється безпосередньо медзакладами, за рахунок Національної служби здоров'я, але цих грошей не вистачає.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом у Київській області 21 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 34 людини до 390.

При цьому в самому Києві вже майже 1000 осіб заразилися COVID-19.