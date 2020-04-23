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23 квітня 2020, четвер, 05:30 4
Економіка 2020-04-23T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 квітня, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 квітня, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,4680
1 долар США 27,0536
1 швейцарський франк 27,9436
10 ієн 2,5121
10 російських рублів 3,5375
1 євро 29,4181

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

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