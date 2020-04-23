Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 квітня, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 квітня, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,4680 1 долар США 27,0536 1 швейцарський франк 27,9436 10 ієн 2,5121 10 російських рублів 3,5375 1 євро 29,4181

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.