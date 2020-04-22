УПЦ попросила заранее передать в церковь поминальные записки о погибших

В то время, как Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня, Украинская православная церковь Московского патриархата советует верующим заранее передавать в храмы поминальные записки для панихиды, а на могилах службы пройдут после преодоления коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Мы советуем передать записки с указанными именами для поминания и панихиды непосредственно в храм заранее. И священник совершит в храме поминальное богослужение. А поскольку большинство кладбищ будут закрыты властями, то на могилах близких можно будет помолиться уже когда все проблемы с эпидемией пройдут", - сказал он.

По его словам, главное, чтобы свершалась церковная молитва.

Как сообщали Українськi Новини, с 18 апреля в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом

В столице, а также в Винницкой области поминальные дни перенесены на 6 июня.

Национальная полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху. Также в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.