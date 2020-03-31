Треть украинских заробитчан в Польше потеряли работу из-за COVID-19, а половина - не боятся инфекции

Треть украинцев, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса IRCenter, сообщает Wirtualne Media.

60% украинцев утверждают, что они ощутили последствия ограничений, введенных в Польше из-за пандемии коронавируса.

30% опрошенных остались без работы или должны были существенно ее ограничить. У 27% были другие проблемы с трудоустройством. При этом 3% украинцев потеряли жилье.

Более половины опрошенных заявили, что не боятся коронавирусной инфекции.

Каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту. 22% заявили, что останутся в стране нелегально, если срок их пребывания в Польше закончится.

Также 7% опрошенных прогнозируют, что им придется уехать из Польши.

Как сообщали Українські Новини, из-за масштабных очередей пограничники открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей.

Польша закрыла границу и сотни украинцев не могут попасть домой. Образовались километровые пробки.