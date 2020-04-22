Ермак предлагает экс-министру финансов Уманскому стать его советником после заявлений о коррупционных схемах

После того, как бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что лично передавал в руки премьер-министру Денису Шмыгалю представление об увольнении председателей Государственной Таможенной и Налоговой служб, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил Уманскому стать его советником.

Об этом Ермак написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - написал он.

Он сообщил о намерении создать межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также собрать аналитическую группу из отечественных экспертов и международных аудиторов.

Эти группы должны будут внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все коррупционные схемы.

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что документы на увольнение глав Налоговой и Таможенной служб Уманским подавались, но официально не поступали.