Ермак предлагает экс-министру финансов Уманскому стать его советником после заявлений о коррупционных схемах

После того, как бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что лично передавал в руки премьер-министру Денису Шмыгалю представление об увольнении председателей Государственной Таможенной и Налоговой служб, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил Уманскому стать его советником. Об этом Ермак написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - написал он. Он сообщил о намерении создать межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также собрать аналитическую группу из отечественных экспертов и международных аудиторов. Эти группы должны будут внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все коррупционные схемы. Как сообщали Українськi Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что документы на увольнение глав Налоговой и Таможенной служб Уманским подавались, но официально не поступали.