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  • Ермак предлагает экс-министру финансов Уманскому стать его советником после заявлений о коррупционных схемах
22 апреля 2020, среда, 18:45 34
Президент 2020-04-22T18:46:51+03:00
Українські Новини
Ермак предлагает экс-министру финансов Уманскому стать его советником после заявлений о коррупционных схемах

Ермак предлагает экс-министру финансов Уманскому стать его советником после заявлений о коррупционных схемах

Кира Молчанова
Коррупция, Игорь Уманский, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

После того, как бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что лично передавал в руки премьер-министру Денису Шмыгалю представление об увольнении председателей Государственной Таможенной и Налоговой служб, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил Уманскому стать его советником.

Об этом Ермак написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - написал он.

Он сообщил о намерении создать межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также собрать аналитическую группу из отечественных экспертов и международных аудиторов.

Эти группы должны будут внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все коррупционные схемы.

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что документы на увольнение глав Налоговой и Таможенной служб Уманским подавались, но официально не поступали.

Больше новостей о: Коррупция Игорь Уманский Государственная налоговая служба Украины Государственная таможенная служба Андрей Ермак Денис Шмыгаль

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