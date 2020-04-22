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22 апреля 2020, среда, 18:35 128
Общество 2020-04-22T18:36:08+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне пожарные не могут добраться к самому сложному участку

В Чернобыльской зоне пожарные не могут добраться к самому сложному участку

Ольга Фандорина
Пожар, Участок, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

В зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня, но полностью ликвидировать возгорание не получается из-за захламленности лесной местности. Об этом заявил глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге в среду, 22 апреля.

"По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. В Зоне отчуждения были очаги вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая Гора. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте - Рудьки-Буряковка. Из-за большой захламленности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться. Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ. За сутки пробито 125 км дорог в этой местности. Привлечено 9 единиц инженерной техники. Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в Зоне отчуждения и в Киеве находятся в пределах фоновых значений", - сказал Демчук.

Демчук отметил, что в ликвидации пожаров в зоне отчуждения задействованы 1200 человек и около 300 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

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