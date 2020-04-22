Сильные, спортивные, остроумные. Смотрите женское онлайн-соревнование между хоккеем и смешанными единоборствам

Вся Украина на карантине, который закончится еще не скоро, и украинский спорт вместе с ним. Однако Украинская хоккейная лига совместно с "Parimatch" орагнизовали серию онлайн-битв "Без клюшек", где хоккеисты сходятся в битве юмора, эрудиции и красноречии. Очень скоро баттл вышел за пределы одного вида спорта, и в нем стали соревноваться спортсмены из разных дисциплин, а с сегодняшнего дня — еще и спортсменки.

Уже в среду, 22 апреля, в 19:00 на Youtube-канале УХЛ в битве впервые сойдутся представительницы женского спорта — форвард харьковских хоккейных "Пантер" Диана Ковтун и чемпионка мира по ММА по версии WWFC Светлана Гоцык. Проводить баттл будет постоянный ведущий программы Иван Унку.

Баттл будет проходить онлайн. Спортсменки останутся у себя дома, но выяснят, кто из них сильнее и остроумнее. Также они обещают ответить на вопросы фанатов. Среди последних Parimatch обещает разыграть призы.

Прямая трансляция баттла будет доступна на Youtube-канале УХЛ.

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Однако украинцы надеются на офлайн отдых, а туристические агентства уже прогнозируют расцвет внутреннего туризма в Украине.