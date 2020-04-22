В МОЗ заявили, что части медработников сократят зарплаты, а еще часть - уволят

Зарплаты работников медучреждений с дефицитом финансирования могут снизить. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 22 апреля.

«В тех заведениях, которые имеют профицит, может быть повышение уровня заработной платы. Это будет решаться на уровне руководства конкретного заведения. Что касается 984 больниц, которые имеют дефицит по финансированию, может быть снижение заработных плат. А в некоторых случаях - увольнение медицинского персонала", - заявил министр.

Ранее он сообщил, что около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования. При этом по некоторым больницам уменьшение финансирования составляет от 10% до 50%.

"С первого апреля у нас стартовал второй этап реформы медицины, сейчас проводим активные действия по аудиту. Цифры, которые мы получаем - очень тревожные. Поэтому мы продолжаем общение в быстром режиме, чтобы предложить какие-то действия. Мы не в том состоянии, чтобы так легкомысленно относиться к нашим работникам", - добавил Степанов.

Ранее сообщали, что фельдшеры и водители скорой помощи получат троекратное увеличение зарплаты.

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