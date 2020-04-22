Гривня злетіла. Курс нацвалюти на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу зміцнився на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,08-27,11 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,01-27,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,99-27,01 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,77% з 23,74 UAH/USD до 27,01 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.