Гривня злетіла. Курс нацвалюти на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу зміцнився на 9 коп. до 27,01 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,08-27,11 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,01-27,04 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,99-27,01 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,77% з 23,74 UAH\/USD до 27,01 UAH\/USD. Як повідомляли "Українські Новини", у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 квітня на 2,04% до 27,4336 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,67 коп. до 27,0103 UAH\/аUSD. Тим часом аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. у вівторок знизився на 2 коп. до 27,10 UAH\/USD.