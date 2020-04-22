"Тест ладони" для проверки респиратора. Как и когда нужно делать

Так, сообщается, что тест ладони заключается в том, что нужно сделать несколько резких выдохов воздуха (для респираторов с клапаном выдоха - резких вдохов воздуха).

“Если чувствуете, что воздух просачивается между респиратором и кожей лица, нужно лучше расправить респиратор на лице, поправить носовую перегородку и лямки, а затем повторить тест”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что респираторы нужно использовать медработникам при работе с пациентами, имеющими инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряная оспа, COVID-19 и другие. Респираторы следует использовать и для ухода за пациентами, имеющими инфекцию с неизвестными путями передачи.

Во время аэрозольно-генерирующих процедур медицинским работникам рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2.

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