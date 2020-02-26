В Германии конституционный суд разрешил эвтаназию

Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны. Об этом сообщаетБо Deutsche Welle.

По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека.

При этом отмечается, что решение на эвтаназию включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

В то же время судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

Напомним, что во Франции эвтаназию заменили длительным наркозом.

Ранее Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением.