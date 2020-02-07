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07 февраля 2020, пятница, 20:51 56
Европа 2020-02-07T20:52:57+02:00
Українські Новини
В Нидерландах выросло количество запросов на эвтаназию

В Нидерландах выросло количество запросов на эвтаназию

Валерия Драгомирова
Запросы на эвтаназию, Врачи, Эвтаназия, Нидерланды
Эвтаназия. Фото:blogs.wsj.com
Эвтаназия. Фото:blogs.wsj.com

В Нидерландах выросло количество запросов на эвтаназию. Нидерландская организация, осуществляющая эвтаназию, получила в прошлом году 3122 запроса, что на 22% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Каждый рабочий день 13 человек говорят: "Помогите мне, я больше не могу", - сказал Стивен Плэйтер, директор Экспертного центра по эвтаназии.

В центре работают специалисты, консультирующие врачей общей практики в случаях эвтаназии, а также бригады врачей, психиатров и медсестер, посещающих пациентов для оценки их запросов и назначения смертельных доз лекарств, если они соответствуют критериям эвтаназии.

Нидерланды в 2002 году стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Это может быть сделано только врачами, которые вводят смертельные дозы лекарств.


Центр заявил, что выполнил почти 900, или около одной трети запросов, которые он получил в 2019 году. Эти запросы часто касались людей с деменцией или множественными физическими расстройствами, связанными с преклонным возрастом.

По законодательству Нидерландов, люди имеют право на эвтаназию, если они делают обдуманное, добровольное прошение об этом и если их страдания безнадежно "невыносимы".

Как сообщали Українські Новини, в Италии признали эвтаназию

Ранее Бельгийский суд оправдал трех врачей, которые провели эвтаназию женщине с психическими расстройствами.

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