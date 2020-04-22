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  • У двух китайских врачей, которые болеют коронавирусом, от лечения потемнела кожа
22 апреля 2020, среда, 11:18 2399
Мир 2020-04-22T11:28:14+03:00
Українські Новини
У двух китайских врачей, которые болеют коронавирусом, от лечения потемнела кожа

У двух китайских врачей, которые болеют коронавирусом, от лечения потемнела кожа

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, лечение коронавируса, коронавирус у врачей
Врачи Ю Ван и Ху Вейфенг.Скиншот: metro.co.uk
Врачи Ю Ван и Ху Вейфенг.Скиншот: metro.co.uk

В январе 2020 года двое китайских врачей Ю Ван и Ху Вейфенг заболели коронавирусом в то время, как лечили пациентов с COVID-19 в центральной больнице Уханя. В результате лечения, у медиков потемнела кожа. Об этом передает издание Metro.

Отмечается, что лечение инфекции вызвало повреждение печени, а в последствии гормональный дисбаланс. Именно это, по словам врачей, и привело к потемнению кожи.

Состояние врачей было критическое, поэтому их лечили методом ЭКМО (Методика поддержания деятельности сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время).

Врач пациентов допустил, что подобную реакцию могли вызвать и лекарства, которые медикам давали в самом начале терапии: потемнение кожи является одним из их побочных эффектов. Специалисты надеются, что цвет кожи у обоих врачей нормализуется на фоне улучшения функции печени.

Как сообщали Українські Новини, медик-доброволец в Италии рассказал, как и в каких условиях работают украинские врачи в эпицентре пандемии.

Кроме того, в Украине более тысячи медиков заболели коронавирусом. 

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