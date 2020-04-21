подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 23:18 622
Транспорт 2020-04-21T23:18:01+03:00
Українські Новини
Брать отпуск в начале лета не стоит: в Кабмине рассказали, когда заработает транспорт

Брать отпуск в начале лета не стоит: в Кабмине рассказали, когда заработает транспорт

Надежда Комендантова
Транспорт, Карантин, Мининфраструктуры, Коронавирус, Владислав Криклий
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета.

Об этом министр заявил в интервью BBC News Украина, сообщает Украинская правда. 

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - сказал Криклий.

Согласно прогнозу чиновника, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота. И если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Что касается наземного транспорта, то министр дал понять, что первыми после карантина заработают пригородные электрички.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Тем временем, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Больше новостей о: Транспорт Карантин Мининфраструктуры Коронавирус Владислав Криклий

МИД и Мининфраструктуры не могут определить, из-за...
Украинцам стоит ждать общественный транспорт не ра...
Кличко еще раз допустил запрет частного транспорта...
Надевайте яркие вещи: как спасаются в четырех стен...
Из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год
Новости
Брать отпуск в начале лета не стоит: в Кабмине рассказали, когда заработает транспорт 23:18
Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили об угрозе урожаю 22:45 Карта
За "короля контрабанды" Альперина внесли залог в 41,6 млн гривен 22:15
Врач-инфекционист назвала условия, при которых Украина должна отменить карантин 21:50
Из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город 21:23 Инфографика
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok