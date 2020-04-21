Брать отпуск в начале лета не стоит: в Кабмине рассказали, когда заработает транспорт

В то время, как министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета.

Об этом министр заявил в интервью BBC News Украина, сообщает Украинская правда.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - сказал Криклий.

Согласно прогнозу чиновника, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота. И если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Что касается наземного транспорта, то министр дал понять, что первыми после карантина заработают пригородные электрички.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Тем временем, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.