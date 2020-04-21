Посетители сняли видео, как в кулинарии супермаркета в Днипре грубо нарушают карантин

В то время, как Минздрав инициирует продление карнатина из-за роста количества больных коронавирусом в Украине, в Днипре сотрудники супермаркета популярной сети не придерживаются масочного режима и грубо нарушают правила работы во время карантина.

Случаи, когда продавцы настойчиво нарушают масочный режим в разных городах Украины не единичны, пишет STYLER.

На этот раз "героями", нарушающими закон, стали сотрудники кулинарного отдела супермаркета. Отметим, что автор видео, опубликованного в Telegram-канале "Черный Список", даже сделал замечание женщинам, которые без масок и перчаток упаковывали еду в пластиковые судочки. Но ответной реакции ни от сотрудницы магазина, ни от ее коллег не последовало, что повергло днепрянина в легкий шок.

"Супермаркет на Фабра не радует соблюдением карантинных норм. Сотрудники кулинарного отдела, видимо, не знают, как нужно носить маски. А некоторые и вовсе работают без них и без перчаток. Подумайте дважды - хотите ли вы покупать там готовую еду?" - говорится в сообщении к видео.

Авторы публикации также надеются, что "когда-нибудь люди поймут суть санитарных норм".

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Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Тем временем, полиция открыла пять уголовных дел за нарушение УПЦ МП карантинных ограничений на Пасху.