В Украине рождаемость в два раза ниже смертности: как изменилась численность населения

В то время, как в 2019 в Украине родилось 310 тысяч детей, в течение января-февраля численность населения Украины сократилась на 44,3 тыс. человек и на 1 марта составила 41 858,1 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 51 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января численность населения Украины сократилась на 22,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 41 879,9 тыс. человек.

Также Киев продолжает стремительно расти и согласно прогнозам,численности населения на 2041 год, в Киеве будут составлять 3,8 млн человек. Он также отметил, что по состоянию на 2019 год в Киеве находятся 1,2 млн автомобилей и ежедневно в город въезжает более 200 тыс. автомобилей.

Тем временем умерших в Украине вдвое больше, чем рожденных и население Украины стремительно сокращается. Согласно данным, на 100 умерших приходится 53 рожденных.