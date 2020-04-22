Минэкономики повысило помощь при безработице. Кто может рассчитывать на повышение до 1000 гривен

Министерство экономического развития и торговли повысило минимальную помощь по безработице нескольким группам лиц с 650 до 1 000 гривен на период карантина, который вероятнее всего продлят до 12 мая. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини. "Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 до 1 000 гривен", - говорится в сообщении. Так, на повышение минимального пособия в праве рассчитывать следующие категории людей: те, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имел страховой стаж менее 6 месяцев и был уволен последнего места работы по негативным факторам (прогул и др.); молодежи, которая окончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном учреждении, уволилась со срочной военной службы и которая требует содействия в трудоустройстве на первое рабочее место; внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости. Отмечается, что увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года. Постановление вступает в силу с начала действия карантина и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина. Указывается, что всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости. В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости, а выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации. Как сообщали Українські Новини, в связи с введением в Украине карантина правительство разработало целую программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий и помощи малоимущим семьям. Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.