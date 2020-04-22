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22 апреля 2020, среда, 06:00 628
Финансы 2020-04-22T06:00:01+03:00
Українські Новини
Минэкономики повысило помощь при безработице. Кто может рассчитывать на повышение до 1000 гривен

Минэкономики повысило помощь при безработице. Кто может рассчитывать на повышение до 1000 гривен

Кира Молчанова
Карантин, Пособие, Пособие по безработице, Безработица в Украине
Деньги
Деньги

Министерство экономического развития и торговли повысило минимальную помощь по безработице нескольким группам лиц с 650 до 1 000 гривен на период карантина, который вероятнее всего продлят до 12 мая.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 до 1 000 гривен", - говорится в сообщении.

Так, на повышение минимального пособия в праве рассчитывать следующие категории людей:

  • те, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имел страховой стаж менее 6 месяцев и был уволен последнего места работы по негативным факторам (прогул и др.);
  • молодежи, которая окончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном учреждении, уволилась со срочной военной службы и которая требует содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;
  • внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Отмечается, что увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года.

Постановление вступает в силу с начала действия карантина и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Указывается, что всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости, а выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.

Как сообщали Українські Новини, в связи с введением в Украине карантина правительство разработало целую программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий и помощи малоимущим семьям.

Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

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