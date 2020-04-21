Акции МХП упали на 6,6% перед Пасхой

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 14 по 17 апреля снизились на 6,6%, или на 0,42 доллара до 5,9 доллара после 4-недельного роста.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, с 9 по 15 апреля котировки акций упали с 6,4 доллара до 6,3 доллара, однако 16 апреля они повысились до 6,32 доллара, а затем снова наблюдалось падение до 5,9 доллара 17 апреля.

13 апреля сделки не осуществлялись.

С начала года котировки акций компании снизились на 39,2% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали, что после карантина ожидается снижение зарплат, рост цен и доллара.

В январе МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны. Теперь компания ожидает негативного влияния временного запрета на экспорт курятины и распространения нового коронавируса в мире.