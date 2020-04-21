подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 17:21 171
Экономика 2020-04-21T17:21:15+03:00
Українські Новини
Акции МХП упали на 6,6% перед Пасхой

Акции МХП упали на 6,6% перед Пасхой

Елена Литвин
Юрий Косюк, биржевые показатели, котировки на бирже, МХП
Биржа котировки Фото: landlord.ua
Биржа котировки Фото: landlord.ua

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 14 по 17 апреля снизились на 6,6%, или на 0,42 доллара до 5,9 доллара после 4-недельного роста.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, с 9 по 15 апреля котировки акций упали с 6,4 доллара до 6,3 доллара, однако 16 апреля они повысились до 6,32 доллара, а затем снова наблюдалось падение до 5,9 доллара 17 апреля.

13 апреля сделки не осуществлялись.

С начала года котировки акций компании снизились на 39,2% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали, что после карантина ожидается снижение зарплат, рост цен и доллара.

В январе МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны. Теперь компания ожидает негативного влияния временного запрета на экспорт курятины и распространения нового коронавируса в мире.

Больше новостей о: Юрий Косюк биржевые показатели котировки на бирже МХП

В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
Новости
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
Вирусолог рассказала, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках 18:19
С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов 18:08
Музеи просят не открывать их во время карантина - смотрители в зоне риска 17:55
Медицинские маски и антисептики есть в большинстве аптечных сетей. Где можно купить и по какой цене 17:55
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok