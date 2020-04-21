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  • Из-за карантина мошенники перебрались из оффлайна в Интернет. Киберпреступность выросла на 15%
21 апреля 2020, вторник, 15:48 129
Происшествия 2020-04-21T15:50:20+03:00
Українські Новини
Из-за карантина мошенники перебрались из оффлайна в Интернет. Киберпреступность выросла на 15%

Из-за карантина мошенники перебрались из оффлайна в Интернет. Киберпреступность выросла на 15%

Кира Молчанова
Мошенничество, Интернет-магазин, кибермошенник, электронное мошенничество, Владимир Зеленский
Мошенники в интернете. Фото: finansovyjgid.com
Мошенники в интернете. Фото: finansovyjgid.com

Уровень мошенничества в сети Интернет вырос в Украине на 15% в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, хотя экспеты предупреждали, как противостоять преступникам

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по преодолению эпидемии коронавируса, передают Українськi Новини.

"Национальная полиция сообщила Президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете", — сказано в нем.

В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", — сказал Зеленский.

В ходе совещания собеседники такжеобсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты.

"Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре", — говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области.

Офис Президента заверяет, что на данный момент она нормализуется.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем продолжение и смягчение карантина.

Министерство здравоохранения инициирует продление карантина до 12 мая.

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