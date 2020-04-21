Из-за карантина мошенники перебрались из оффлайна в Интернет. Киберпреступность выросла на 15%

Уровень мошенничества в сети Интернет вырос в Украине на 15% в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, хотя экспеты предупреждали, как противостоять преступникам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по преодолению эпидемии коронавируса, передают Українськi Новини.

"Национальная полиция сообщила Президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете", — сказано в нем.

В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", — сказал Зеленский.

В ходе совещания собеседники такжеобсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты.

"Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре", — говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области.

Офис Президента заверяет, что на данный момент она нормализуется.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем продолжение и смягчение карантина.

Министерство здравоохранения инициирует продление карантина до 12 мая.