Из-за карантина мошенники перебрались из оффлайна в Интернет. Киберпреступность выросла на 15%

Уровень мошенничества в сети Интернет вырос в Украине на 15% в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, хотя экспеты предупреждали, как противостоять преступникам. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по преодолению эпидемии коронавируса, передают Українськi Новини. "Национальная полиция сообщила Президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете", — сказано в нем. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты. "Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", — сказал Зеленский. В ходе совещания собеседники такжеобсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. "Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре", — говорится в сообщении. Кроме того, на совещании доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области. Офис Президента заверяет, что на данный момент она нормализуется. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем продолжение и смягчение карантина. Министерство здравоохранения инициирует продление карантина до 12 мая.