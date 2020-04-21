Котирування акцій Ferrexpo після двотижневого зростання з 14 по 17 квітня знизилися на 0,3% до £1,37/акція

Котирування акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) після двотижневого зростання з 14 по 17 квітня знизилися на 0,3%, або на 0,004 фунта стерлінгів за акцію до 1,372 фунта стерлінгів/акція.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 14 квітня акції компанії котирувалися на рівні 1,376 фунта стерлінгів, 15 квітня котирування знизилися до 1,293 фунта стерлінгів, 16 квітня котирування підвищилися до 1,302 фунта стерлінгів, а 17 квітня - до 1,372 фунта стерлінгів.

Операції здійснювалися протягом тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14,7% (в порівнянні з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій компанії, продовжуючи зростання 2-й тиждень поспіль, з 6 по 9 квітня виросли на 17,4%, або на 0,212 фунта стерлінгів за акцію до 1,427 фунта стерлінгів/акція.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

В 2019 році порівняно з 2018 роком Ferrexpo скоротила виробництво окатишів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2019 році порівняно з 2018 роком Ferrexpo збільшила прибуток на 20,3%, або на 68,072 млн доларів до 403,293 млн доларів, збільшивши виручку на 18,3%, або на 232,694 млн доларів до 1 506,724 млн доларів.

В 2019 компанія збільшила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 16,5%, або на 83 млн доларів до 586 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

В 2019 році порівняно з 2018 роком Ferrexpo скоротила виробництво окатишів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн тонн.