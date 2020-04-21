МОЗ отримав додаткову партію гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я отримало додатково 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну, який міністерство внесло в протокол боротьби з тяжкими формами COVID-19, 18 квітня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"В суботу МОЗ отримав ще 1 400 упаковок гідроксихлорохіну ... Вже сьогодні буде підписано відповідний розподіл і ліки відповідно доставлено в регіони", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Індія має намір виділити Україні 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, потенційно ефективних у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, в США почали клінічні випробування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу.

Також, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19.