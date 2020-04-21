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21 апреля 2020, вторник, 10:53 16
Общество 2020-04-21T10:53:09+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне локализовали пожар в одном из лесничеств

В Чернобыльской зоне локализовали пожар в одном из лесничеств

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Тушение пожаров
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

В Чернобыльской зоне локализовали очаг горения в Словечанском лесхозе. Таким образом пожарника осталось локализовать пожар в Овручском лесхозе. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"На других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков. К тушению привлечены 1 тыс. 69 чел. и 155 ед. техники, из них от ГосЧС 176 чел. о/с и 41 ед. техники", - говорится в сообщении.

Ранее в ГосЧС сообщали, что для тушения лесных пожаров на территории зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей, общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

Спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

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