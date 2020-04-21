Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 21 апреля

Праздничные выходные для украинцев закончились. Это значит, что во вторник всем знакам зодиака придется хорошенько поработать. Кого-то ждет удача во всех делах, а у кого-то все будет валиться с рук в этот день. А подробнее о том, на чьей стороне будут звезды во вторник, 21 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник звезды уверяют, что Овнов ждет хороший день. В этот день можно смело строить планы. Важные дела стоит решать в первой половине дня. А во второй половине дня представителям этого знака лучше хорошенько отдохнуть и провести время с родными.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В первой половине дня звезды советуют Тельцам быть осторожнее, ведь есть риск травмироваться. Во вторник представителям этого знака также следует обратить внимание на свое здоровье, существует вероятность и обострения хронических заболеваний.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов благоприятный день для всех дел. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут легко решить все важные вопросы. У одиноких представителей этого знака возможны перемены в личной жизни.

Рак (21 июня – 22 июля)

Если во вторник Ракам предстоит решать рабочие вопросы, то им следует запланировать их на первую половину дня. В это время события будут развиваться в пользу представителей этого знака, потому им не составит труда очень быстро разобраться с большим количеством текущих дел и уже после обеда выкроить время для личных нужд.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник Львы смогут преуспеть по всем направлениям. Все запланированное дела пройдут успешно. В этот день представители этого знака смогут преодолеть все трудности и выйти победителем из любой спорной ситуации. Вторая половина дня подходит для покупок.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет неоднозначный день. Утром возможны небольшие конфликты с окружающими. Также звезды советуют представителям этого знака не пытаться всем угодить, ведь ничего хорошего из этого не выдет. Только настроение себе испортите. Вечер этого дня Девам следует посвятить отдыху и восстановлению сил.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В первой половине звезды советуют Весам заняться семейными вопросами и разобраться с финансами. Также представителям этого знака не следует отдалживать деньги взаймы. Вечер проведите в спокойной и приятной атмосфере.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет хороший день. Звезды советуют представителям этого знака постараться провести этот день ярко, в свое удовольствие. Организуйте себе интересный досуг.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов в этот день наструпит благоприятный период для многих дел и начинаний, которые в будущем могут принести прибыль. Вторая половина дня будет наиболее продуктивным периодом. Вечером можно заняться спортом и уходовыми процедурами для кожи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам постараться избегать любых конфликтных ситуаций в общении с близкими. Также в этот день лучше не принимать важные и судьбоносные решения. Занимайтесь текущими делами или возьмите на себя домашние хлопоты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям во вторник не стоит лезть на рожон, конфликтовать, вступать в спор с близкими. Звезды советуют провести этот день спокойно, решая текущие вопросы. Во второй половине можно заняться решением домашних проблем и отдыху.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет хороший день. Звезды уверяют, что решение текущих вопросов пройдет без проблем. Но во вторник не стоит приступать к новым делам и заниматься вложением финансов. Также представителям этого знака следует обратить внимание на свое здоровье, есть риск обострения хронических заболеваний.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на вторник.

Также во второй половине этой недели в Украине потеплеет. Ветер поменяется на юго-западный 25 апреля.