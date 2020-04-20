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  • У Тельцов накопилось много дел, а Близнецам не стоит вступать в споры — гороскоп от Павла Глобы на 21 апреля
20 апреля 2020, понедельник, 22:01 20
Lifestyle 2020-04-20T22:21:37+03:00
Українські Новини
У Тельцов накопилось много дел, а Близнецам не стоит вступать в споры — гороскоп от Павла Глобы на 21 апреля

У Тельцов накопилось много дел, а Близнецам не стоит вступать в споры — гороскоп от Павла Глобы на 21 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп . Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп . Фото: horoscopes.rambler.

После вчерашего отдыха всем знакам зодиака придется попотеть во вторник. Звезды приготовили массу вызовов на этот день. Для кого-то он пройдет в хорошей атмосфере, а кто-то целый день будет решать непредвиденные проблемы и конфликтовать с окружающими. А подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 20 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Звезды рекомендуют Овнам зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как представители этого знака задумали изначально. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем Овны ожидали.

Телец

У Тельцов накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Звезды советуют браться за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшать его. Удача сегодня на стороне представителей этого знака.

Близнецы

Звезды предсказывают Близнецам благоприятный день. Однако на работе стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.

Рак

Во вторник умственные способности Раков будут на высоте. Звезды советуют использовать этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от представителей этого знака особой внимательности и вдохновения.

Лев

Семейным представителям этого знака противопоказано во вторник выяснять отношения. Звезды советуют Львам взять на вооружение холодный расчет и выдерживать паузу в острых ситуациях.

Дева

Во вторник у Дев на работе будет не лучшее время для индивидуального труда. Звезды советуют взяться за те дела, которые требуют командной работы.

Весы

Весам в этот день стоит ожидать успеха в делах. Звезды уверяют, что представителям этого знака будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам.

Скорпион

На материальное обогащение Скорпионам во вторник рассчитывать не стоит. А вот хорошую весть представители этого знака могут ожидать. Будьте благодарными за все, что с вами случается.

Стрелец

У Стрельцов в этот есть есть все шансы начать волноваться из-за своего партнера. Представителям этого знака может показаться, что этот человек мешает их личностному росту и развитию. Вероятно, Стрельцы захотят гораздо больше свободы, чем раньше.

Козерог

У трудолюбивых Козерогов в этот день не будет времени на отдых. Представителям этого знака понадобится задействовать всю их ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Водолей

Водолеев, у которых есть пара, ждет охлаждение в семейных отношениях из-за третьих лиц. Звезды советуют не действовать радикально. Проявите немного терпения и все наладится.

Рыбы

Вероятно, Рыбам во вторник придется искать новые варианты заработка. Звезды советуют исключить сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов. Займы также до добра не приведут, а только усугубят положение.

Как сообщали Українські Новини, Google Планета Земля поможет разнообразить время на карантине.

Также во второй половине этой недели в Украине потеплеет. Ветер поменяется на юго-западный 25 апреля.

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