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20 апреля 2020, понедельник, 22:17 17
Политика 2020-04-20T22:27:47+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил начальника Кировоградской СБУ, он может стать губернатором Закарпатской области

Зеленский уволил начальника Кировоградской СБУ, он может стать губернатором Закарпатской области

Ярина Вацяк
СБУ, Владимир Зеленский, Алексей Петров, губернатор Закарпатья
Алексей Петров. Фото: bihus.info
Алексей Петров. Фото: bihus.info

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области.

Об этом говорится в указе №150 от 17 апреля, передают Українськi Новини.

В указе не названа причина увольнения.

Согласно Единому государственному реестру деклараций, Петров 13 апреля подал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской областной госадминистрации.

В декларации за 2019 год он указал доход 597,6 тыс. гривен зарплаты (среднемесячная зарплата 49,8 тыс. гривен) по основному месту работы в СБУ.

Кроме того, он задекларировал наличными 980 тыс. гривен, у его супруги наличными 1,25 млн гривен.

Также Петров задекларировал квартиру в Киеве площадью 174,6 кв.м, 6 земельных участков площадью 211 кв.м, 188 кв.м, 201 кв.м, 161 кв.м, 181 кв.м, 158 кв.м в Полянице в Ивано-Франковской области и там же садовый (дачный) дом без указания площади.

Как сообщали Українські Новини, Петров был назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области в августе 2019 года.

До этого назначения он с февраля 2017 года был начальником департамента контрразведки СБУ.

В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, сейчас обязанности губернатора выполняет первый зампредседателя обладминистрации Алексей Гетманенко.

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