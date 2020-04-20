Зеленский уволил начальника Кировоградской СБУ, он может стать губернатором Закарпатской области

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области.

Об этом говорится в указе №150 от 17 апреля, передают Українськi Новини.

В указе не названа причина увольнения.

Согласно Единому государственному реестру деклараций, Петров 13 апреля подал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской областной госадминистрации.

В декларации за 2019 год он указал доход 597,6 тыс. гривен зарплаты (среднемесячная зарплата 49,8 тыс. гривен) по основному месту работы в СБУ.

Кроме того, он задекларировал наличными 980 тыс. гривен, у его супруги наличными 1,25 млн гривен.

Также Петров задекларировал квартиру в Киеве площадью 174,6 кв.м, 6 земельных участков площадью 211 кв.м, 188 кв.м, 201 кв.м, 161 кв.м, 181 кв.м, 158 кв.м в Полянице в Ивано-Франковской области и там же садовый (дачный) дом без указания площади.

Как сообщали Українські Новини, Петров был назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области в августе 2019 года.

До этого назначения он с февраля 2017 года был начальником департамента контрразведки СБУ.

В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, сейчас обязанности губернатора выполняет первый зампредседателя обладминистрации Алексей Гетманенко.