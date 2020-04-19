Тельцов ждет прилив энергии, а у Дев будет яркий и уютный день — гороскоп от Павла Глобы на 20 апреля

Несмотря на то, что с Пасхой закончился Великий пост и нет необходимости ограничивать себя в еде, астролог не советует в этот день нагружать свой желудок тяжелой пищей. Также для того, чтобы успешно двигаться вперед, некоторым знакам зодиака необходимо будет провести анализ прежних решений и поступков. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 20 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Звезды советуют Овнам позволить себе расслабиться в этот день. Не выполняйте никаких рабочих дел, не контролируйте никакие процессы. Подарите свое время близким, ведь они нуждаются во внимании представителей этого знака.

Телец

Тельцам звезды советуют довериться своим чувствам и интуиции. В понедельник они подскажут правильный путь в будущем. Во второй половине дня ждите значительного прилива энергии.

Близнецы

Если Близнецы ищут новые идеи, то им следует прислушаться к своему окружению. Также звезды советуют представителям этого знака внимательно относиться к расходам. Вероятно, пришло время навести порядок в финансовых вопросах.

Рак

У Раков в этот день лучшее время для отдыха, планирования, переосмысления целей. Вторая половина понедельника принесет представителям этого знака творческий подъем и заряд оптимизма.

Лев

В понедельник Львы могут ощутить нехватку сил. Но звезды уверяют, что для переживаний нет повода, ведь это временно. Представителям этого знака просто пора отдохнуть и уделить время своему здоровью.

Дева

Деву ждет замечательное время активностей, прилива сил и уверенного взгляда в будущее. Понедельник у представителей этого знака пройдет ярко и по семейному уютно.

Весы

Весам заряда и оптимизма должно хватить надолго. День удачен для изучения иностранного языка. Звезды советуют представителям этого знака обратить внимание на нужды близких, возможно стоит уделить им больше внимания.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют избегать быстрых решений и не переоценивать свои силы. Вторая половина дня удачная для обучения и планирования.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам открывать для себя новые горизонты в этот день. Много думайте, изучайте что-то новое, знакомьтесь с новыми людьми. В понедельник у Стрельцов, которые не состоят в отношениях, наступит отличное время, чтобы наладить свою личную жизнь.

Козерог

В понедельник у Козерогов будет оптимистичный настрой. Они почувствуют существенный прилив сил. У представителей этого знака будет множество интересных идей.

Водолей

Водолеям в понедельник следует беречь секреты, которые им доверили друзья. Звезды советуют заняться в этот день теми делами, которые приносят представителям знака исключительно хорошее настроение и вдохновение.

Рыбы

Восхищаясь успехом других людей, Рыбы и сами могут приблизиться к осуществлению своих целей. В понедельник наступит благоприятный период для постановки целей и желаний.

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