Учимся на карантине. Советы по обучению дома с Google Планета Земля

Ввиду того, что миллионы учеников не могут посещать школы в связи с распространением COVID-19, преподаватели сталкиваются в невиданных масштабах с вызовами, связанными с дистанционным обучением; родители также тратят много времени, чтобы помочь своим детям продуктивно учиться. Взрослые тоже хотят узнавать что-то новое и открывать для себя окружающий мир из дома.

Хотя существует много ресурсов для дистанционного обучения как для детей, так и для взрослых (например, новый информационный центр Google Навчайте з дому и канал Learn@Home YouTube). Иногда все, что нужно, – это быстро себя чем-то занять без долгих подготовок. И в этом поможет Google Планета Земля.



Вот четыре простых способа, как каждый может использовать Google Планета Земля как инструмент обучения, или даже просто для исследования новых мест, оставаясь в безопасности дома.



Покрутите глобус благодаря функции "I'm Feeling Lucky"



Функция "I'm Feeling Lucky" ("Мне повезет") в Google Планета Земля воспроизводит ощущения, как будто вы крутите глобус и попадаете пальцем куда-то наугад, но в виртуальном мире. Нажав кнопку "кубик для игры в кости", вы сможете больше узнать о мире и путешествовать в неожиданные пункты назначения.

Измеряйте мир



Если вы когда-нибудь задумывались о том, насколько далеко от вашего дома находится доколумбовой город инков Мачу-Пикчу или какое расстояние между островом Пасхи и Гавайями, вам повезло. С помощью инструмента измерения в Google Планета Земля вы сможете легко узнать расстояние между локациями, длину дорог и площадь различных мест. Бросьте вызов себе, изменив измерительную единицу, например, на смут, и выясните, сколько времени вам понадобится для того, чтобы дойти, доплыть, догрести или долететь до вашего любимого места.

Исследуйте игры и галереи в Google Планета Земля Voyager



Насколько хорошо вы знаете национальные парки мира? Как насчет звука, который издает пингвин? С помощью лишь нескольких нажатий вы можете проверить свои знания о национальных парках, звуках животных или космических исследованиях. Вы даже можете путешествовать по миру вместе с Кармен Сандиего.

Кроме того, подумайте об использовании Street View для того, чтобы поиграть в цифровой вариант игры "I spy with my little eye" и искать объекты в онлайн-версии улиц и окрестностей, или исследуйте известные музеи мира.

Посетите веб-сайты образовательных партнеров Google



Многие авторы историй на Voyager имеют бесплатные онлайн-ресурсы и проводят мероприятия, которые используют сервис Google Планета Земля. Ученики могут оттачивать свои навыки геограмотности и вдохновляться с помощью National Geographic. Нажатие кнопки "Поделиться в Google Classroom" перенесет коллекцию видеофильмов и планов уроков World Explorers от PBS Learning Media в ваш класс.

Media4Math разработала коллекцию ресурсов, которые показывают как математические принципы отражаются в реальном мире, например геометрия замков и круговые структуры.

После того, как вы изучите формы, перейдите к звуку с помощью учебной программы Global Oneness Project, которая исследует языковое разнообразие коренных народов во всем мире. Учебная программа является частью аудиоколлекции Google Планета Земля "Celebrating Indigenous Languages" ( "Чествование языков коренных народов").

Вы можете найти больше ресурсов Google Планета Земля и тем для занятий в классе на сайте Google Earth Education, а также на TES – портале с большим количеством ресурсов для домашнего обучения (на английском языке). Педагоги, которые хотят связаться с другими учителями, чтобы поделиться идеями по использованию сервиса Google Планета Земля и инструментов картографирования в классе, могут зайти на форум сообщества Google Earth Education и следить за новостями сервиса Google Планета Земля в Twitter и Facebook.

