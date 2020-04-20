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20 апреля 2020, понедельник, 16:26 91
Мир 2020-04-20T16:27:13+03:00
Українські Новини
Президент Бразилии назвал коронавирус "небольшим гриппом" и вышел на протест против введения карантина

Президент Бразилии назвал коронавирус "небольшим гриппом" и вышел на протест против введения карантина

Елизавета Кесельман
Бразилия, Митинги, Коронавирус, Митинги в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару вышел на акции протеста в столице против введения карантина, сравнив инфекцию COVID-19 с "легким гриппом". Об этом передает Deutsche Welle.

Отмечается, что накануне власти запретили людям покидать свои дома. В крупных городах государства начались масштабные акции протеста.

В частности, против выступали сторонники Болсонару, который неоднократно называл вирус "просто гриппом" и отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, который активно выступал за введение социального дистанцирования.

 

Болсонару принял участие в акции, в которой было около 600 человек. Участники требовали закрыть парламент и призывали армию выступить на стороне президента. Сам Болсонару произнес речь с крыши автомобиля и несколько раз прерывался из-за кашля.

Он в очередной раз заявил, что людям не стоит бояться "гриппа", а карантинные меры назвал "истерией".

Как сообщали Українські Новини, в Тель-Авиве жители вышли на протест против политики действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

Тем временем, в Вашингтоне тысячи американцев вышли на митинги против карантина. 

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