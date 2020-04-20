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  • Президент Бразилії назвав коронавірус "невеликим грипом" і вийшов на протест проти введення карантину
20 квітня 2020, понеділок, 16:26 26
Світ 2020-04-20T19:00:27+03:00
Українські Новини
Президент Бразилії назвав коронавірус "невеликим грипом" і вийшов на протест проти введення карантину

Президент Бразилії назвав коронавірус "невеликим грипом" і вийшов на протест проти введення карантину

Елизавета Кесельман
Бразилія, мітинги проти карантину, карантин в Бразилії

Президент Бразилії Жаир Болсонару вийшов на акції протесту в столиці проти введення карантину, порівнявши інфекцію COVID-19 з "легким грипом". Про це передає Deutsche Welle.

Наголошується, що напередодні влада заборонила людям залишати свої будинки. У великих містах держави почалися масштабні акції протесту.

Зокрема, проти виступали прихильники Болсонару, який неодноразово називав вірус "просто грипом" і відправив у відставку міністра охорони здоров'я Луїса Енріке Мандетту, який активно виступав за введення соціального дистанціювання.

 

- QG do @exercitooficial (DF): pic.twitter.com/WkcQKiHJtR

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 19, 2020

 

Болсонару взяв участь в акції, в якій було близько 600 осіб. Учасники вимагали закрити парламент і закликали армію виступити на боці президента. Сам Болсонару виголосив промову з даху автомобіля і кілька разів переривався через кашлю.

Він в черговий раз заявив, що людям не варто боятися "грипу", а карантинні заходи назвав "істерією".

Як повідомляли "Українські Новини", у Тель-Авіві жителі вийшли на протест проти політики чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Тим часом, у Вашингтоні тисячі американців вийшли на мітинги проти карантину.

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