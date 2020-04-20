В водопроводной системе Парижа выявили коронавирус

В то время, как во Франции начинают снимать карантинные ограничения, в парижской водопроводной системе нашли коронавирус. Как сообщила в воскресенье, 19 апреля, мэрия французской столицы, его присутствие обнаружили в трубах, по которым протекает непитьевая вода, используемая в том числе при мытье улиц.

Об этом сообщает радиостанция RFI.

Власти Парижа подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц. "Риск для питьевой воды полностью отсутствует", — отметили в мэрии.

Присутствие коронавируса в воде выявили во время плановых тестов в четырех из 27 пробах. Его количество муниципальные службы назвали "ничтожным", однако прекратили использование воды для предосторожности.

Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно. Мэрия Парижа направила результаты анализов в Региональное агентство здравоохранения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что заразиться коронавирусом через воду нельзя. Как следует из информации на сайте Агентства по охране окружающей среды США, "риск инфицирования систем водоснабжения является низким".

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля, впервые после пожара в Нотр-Даме провели служение в Страстную пятницу.

Также вранцузских врачей обвинили в расизме после их предложения испытать вакцины от коронавируса на африканцах.