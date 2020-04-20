подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 апреля 2020, понедельник, 14:28 589
Европа 2020-04-20T14:29:04+03:00
Українські Новини
В водопроводной системе Парижа выявили коронавирус

В водопроводной системе Парижа выявили коронавирус

Надежда Комендантова
Вода, Париж, Коронавирус, Коронавирус в мире, Коронавирус во Франции
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

В то время, как во Франции начинают снимать карантинные ограничения, в парижской водопроводной системе нашли коронавирус. Как сообщила в воскресенье, 19 апреля, мэрия французской столицы, его присутствие обнаружили в трубах, по которым протекает непитьевая вода, используемая в том числе при мытье улиц.

 Об этом сообщает радиостанция RFI

Власти Парижа подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц. "Риск для питьевой воды полностью отсутствует", — отметили в мэрии.

Присутствие коронавируса в воде выявили во время плановых тестов в четырех из 27 пробах. Его количество муниципальные службы назвали "ничтожным", однако прекратили использование воды для предосторожности.

Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно. Мэрия Парижа направила результаты анализов в Региональное агентство здравоохранения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что заразиться коронавирусом через воду нельзя. Как следует из информации на сайте Агентства по охране окружающей среды США, "риск инфицирования систем водоснабжения является низким".

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля, впервые после пожара в Нотр-Даме провели служение в Страстную пятницу. 

Также вранцузских врачей обвинили в расизме после их предложения испытать вакцины от коронавируса на африканцах.

Больше новостей о: Вода Париж Коронавирус Коронавирус в мире Коронавирус во Франции

В Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию
За сутки в Киеве зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом
Новости
Для медиков, работающих с COVID-19, Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты 15:39
Качество воздуха улучшилось в пяти областях страны, - Укргидрометцентр 15:38
Испания ослабит карантинные меры для детей 27 апреля 15:26
На Пасху в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях было самое дорогое электричество за весь апрель 14:57
В Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса 14:31
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
Заморозки до -5 и дожди. Прогноз погоды на Пасху 21:40
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
больше новостей
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
больше новостей
В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok