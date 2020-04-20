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20 квітня 2020, понеділок, 11:01 10
Суспільство 2020-04-20T11:52:46+03:00
Українські Новини
Сім областей не відзвітували МОЗ про тестування на коронавірус

Сім областей не відзвітували МОЗ про тестування на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сім областей не надали Міністерству охорони здоров'я України дані по ПЛР-тестування, що не дозволяє встановити об'єктивну статистику коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, Степанов розповів, що з симптомами коронавірусу на Великдень звернулася менша кількість людей.

"За минулу добу скоєно 1988 досліджень методом ПЛР. Така кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, що звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великдень, зменшилася", - зазначив Степанов.

За його словами, дані щодо ПЛР-тестування не надали Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області.

Степанов також додав, що вже дав відповідне доручення заступнику міністра, головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшко, з'ясувати причини цієї ситуації і з чим це пов'язано.

"І після того, як ми отримаємо відповіді, будемо робити висновки", - підкреслив міністр.

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