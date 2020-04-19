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  • В Киеве зацвели магнолии. Десять ярких фотографий нежных цветков
19 апреля 2020, воскресенье, 21:15 281
Жизнь 2020-04-19T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве зацвели магнолии. Десять ярких фотографий нежных цветков

В Киеве зацвели магнолии. Десять ярких фотографий нежных цветков

Елена Новикова
Цветы, Цветение, Магнолии, Цветущие магнолии, Цветы магнолии

В Киеве уже во всю цветут магнолии. Почти в каждом районе столицы сейчас можно увидеть деревья, усыпанные цветами-кувшинками пастельных оттенков, от кремового до зефирно-розового, которые дарят невероятный медовый аромат, в то время, как в столице на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов.

КО "Київзеленбуд" поделился яркими фотографиями цветущих магнолий.

Цветы магнолии. Фото: КО
Цветы магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"
В киевски парках цветут магнолии. Фото: КО
В киевски парках цветут магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"
Магнолии расцвели в Киеве. Фото: КО
Магнолии расцвели в Киеве. Фото: КО "Київзеленбуд"
Цветение магнолий. Фото: КО
Цветение магнолий. Фото: КО "Київзеленбуд"
Дерево магнолии. Фото: КО
Дерево магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"
Магнолии. Фото: КО
Магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"
Магнолии в Киеве. Фото: КО
Магнолии в Киеве. Фото: КО "Київзеленбуд"
В Киеве расцвели магнолии. Фото: КО
В Киеве расцвели магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"
Киевские магнолии. Фото: КО
Киевские магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"
Цветущее дерево магнолии. Фото: КО
Цветущее дерево магнолии. Фото: КО "Київзеленбуд"

Соощается, что всего в мире насчитывают около 210 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из видов уникален и имеет цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Магнолии считают одними из старейших растений на Земле - палеонтологи нашли части ископаемого дерева магнолии возрастом примерно 95000000 годов.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, что еще 23 марта в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в 2020 году магнолии.

Также сообщали об японском флористе Азуме Макото и составляли подборку из десяти его необычных цветочных композиций.

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