В Киеве зацвели магнолии. Десять ярких фотографий нежных цветков

В Киеве уже во всю цветут магнолии. Почти в каждом районе столицы сейчас можно увидеть деревья, усыпанные цветами-кувшинками пастельных оттенков, от кремового до зефирно-розового, которые дарят невероятный медовый аромат, в то время, как в столице на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. КО "Київзеленбуд" поделился яркими фотографиями цветущих магнолий. [gallery-6116] Соощается, что всего в мире насчитывают около 210 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из видов уникален и имеет цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях. Магнолии считают одними из старейших растений на Земле - палеонтологи нашли части ископаемого дерева магнолии возрастом примерно 95000000 годов. Ранее Українські Новини рассказывали о том, что еще 23 марта в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в 2020 году магнолии. Также сообщали об японском флористе Азуме Макото и составляли подборку из десяти его необычных цветочных композиций.