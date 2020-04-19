В Киеве зацвели магнолии. Десять ярких фотографий нежных цветков

Соощается, что всего в мире насчитывают около 210 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из видов уникален и имеет цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Магнолии считают одними из старейших растений на Земле - палеонтологи нашли части ископаемого дерева магнолии возрастом примерно 95000000 годов.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, что еще 23 марта в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в 2020 году магнолии.

Также сообщали об японском флористе Азуме Макото и составляли подборку из десяти его необычных цветочных композиций.