YouTube и Netflix снизят качество видео для пользователей из-за пандемии коронавируса

После того, как в YouTube заявили, что не будут монетизировать видео, где упоминается коронавирус, на сегодняшний день, крупнейший видеохостинг совместно с американским стриминг-сервисом Netflix заявили, что снизят нагрузку на интернет-провайдеров, связанную с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом передает Bloomberg.

Отмечается, что решение приняли после того, как 19 марта с данной просьбой обратился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он призвал транслировать видео в стандартном качестве, исключив вариант HD. Из-за карантина многие остаются дома, поэтому прогнозируется увеличение нагрузки на сети.

YouTube заявил, что в Европе временно снизят качество всего трафика по умолчанию на 30 дней.

В Netflix планируют, что снижение качества видео в течение месяца уменьшит общий трафик примерно на 25%, но это позволит обеспечивать качественным сервисом пользователей. В стриминг-сервисе говорят, что зрители не заметят этих изменений.

За последнюю неделю пользователи стали проводить на стриминг-сервисах на 20% больше времени. А вот в таких странах, как Испания и Австрия, — на 40%.

Как сообщали Українські Новини, организаторы Atlas Weekend не переносят фестиваль, но уже считают убытки.