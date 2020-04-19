Медики используют меньше десятой части аппаратов ИВЛ, которые есть в наличии, — глава МОЗ

Министерство здравоохранения констатирует, что по состоянию на 19 апреля 243 медицинских учреждения оснащены 2 071 аппаратомискусственной вентиляции легких (ИВЛ), о несправности части из которых рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день у нас в 243 больницах, которые определены для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, находится 2 071 аппарат искусственной вентиляции легких", — сказал он.

При этом Степанов отметил, что на данный момент задействовано 175 аппаратов ИВЛ, или более 8% от всех аппаратов.

Он уточнил, что лечащий врач самостоятельно принимает решение о подключении больного к аппарату, причинами могут быть полиорганная недостаточность, потеря сознания и прочее.

Лечение и подключение к аппарату оплачивает государство.

Кроме того, Степанов заявил, что на данный момент зафиксированы 358 случаев заболевания коронавирусом среди детей, из которых 199 — дети до 9 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено запустить онлайн центр для консультаций врачей в регионах, в том числе по использованию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Советник мэра Киева заявил после мониторинга одной из столичных больниц, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции только 2 предназначены для больных коронавирусом.