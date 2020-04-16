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16 апреля 2020, четверг, 08:23 19
Силовые структуры 2020-04-16T08:24:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики снова устроили провокации и понесли потери

На Донбассе боевики снова устроили провокации и понесли потери

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, сводка ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 15 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Ранение получили два оккупанта, среди украинских бойцов потерь нет. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли наших защитников вблизи города Попасная с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле села Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции рядом с селом Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было … По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 14 апреля на Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ.

Кроме того, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения 12 апреля.

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