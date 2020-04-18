Заморозки до -5 и дожди. Прогноз погоды на Пасху

19 апреля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, заморозки на поверхности почвы, днем +10…+12 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +10…+12 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +11…+13 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов. На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+4 градуса, днем +8…+13 градусов. В центре Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов. На востоке Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов. На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь в Одесской области, небольшой дождь в Николаевской области, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов. В Крыму облачно, ночью без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +12…+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, мы рассказали, как будут работать на Пасху продуктовые магазины и супермаркеты. Также мы писали, как отметить Пасху в условиях карантина.