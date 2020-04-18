Заморозки до -5 и дожди. Прогноз погоды на Пасху

19 апреля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, заморозки на поверхности почвы, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.

В центре Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь в Одесской области, небольшой дождь в Николаевской области, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

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