Киев больше не на первом месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом

Вечером, 18 апреля, Киев спустился с первой строчки в антирейтинге городов по самому грязному воздухе в мире. Сейчас столица на 4 месте, а индекс загрязнения составляет 140 при норме до 50. Еще утром индекс был 246 пунктов. Соответствующие данные появились в мировом рейтинге по индексу качества воздуха IQAir.

Самым грязным городом в мире стал Янгон. На втором и третьем месте - Шэньян и Пномпень. Украинская столица занимает четвертое место.



В такой список Киев попал после того, как пожары в Житомирской области принесли в город дым и гарь.

Киев на 4 месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом. Скриншот: iqair

Откуда у IQAir данные о качестве воздуха?

IQAir —компания из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году IQAir начал продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры с этих устройств передаются общую базу, обрабатываются и результат можно смотреть в приложении или на веб-сайте компании. Кроме учета показаний своих устройств, компания отмечает, что использует данные местных правительственных наземных станций мониторинга и спутниковые снимки.

Например, через приложение можно увидеть источник данных по конкретному городу. В Пекине данные о качестве воздуха также суммируются из данных Агентства по охране окружающей среды США и двух правительственных организаций Китая. В Париже – данные от Европейского агентства по окружающей среде и Министерства окружающей среды Франции. А вот в Киеве в качестве источника данных указаны только небольшое количество анонимных пользователей, что сильно снижает надежность этих данных. Скорей всего это данные с гаджетов AirVisual, которые приобрели себе жители столицы.

Также портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева есть загрязнение воздуха.

Загрязнение воздуха в Киеве. Скриншот: Saveecobot

Как сообщали Українські Новини, ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи. По данным Укргидрометцентра, уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северо и в эти дни ожидается уменьшение

влияния на загрязнение в Киеве.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.