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18 апреля 2020, суббота, 18:23 1599 Карта
Общество 2020-04-18T19:04:32+03:00
Українські Новини
Киев больше не на первом месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом

Киев больше не на первом месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом

Валерия Драгомирова
Киев, Смог, Смог в Киеве, Грязный воздух
Дым в Киеве.
Дым в Киеве.

Вечером, 18 апреля, Киев спустился с первой строчки в антирейтинге городов по самому грязному воздухе в мире. Сейчас столица на 4 месте, а индекс загрязнения составляет 140 при норме до 50. Еще утром индекс был 246 пунктов. Соответствующие данные появились в мировом рейтинге по индексу качества воздуха IQAir.

Самым грязным городом в мире стал Янгон. На втором и третьем месте - Шэньян и Пномпень. Украинская столица занимает четвертое место.


В такой список Киев попал после того, как пожары в Житомирской области принесли в город дым и гарь.

Киев на 4 месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом. Скриншот: iqairКиев на 4 месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом. Скриншот: iqair

Откуда у IQAir данные о качестве воздуха?

IQAir —компания из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году IQAir начал продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры с этих устройств передаются общую базу, обрабатываются и результат можно смотреть в приложении или на веб-сайте компании. Кроме учета показаний своих устройств, компания отмечает, что использует данные местных правительственных наземных станций мониторинга и спутниковые снимки.  

Например, через приложение можно увидеть источник данных по конкретному городу. В Пекине данные о качестве воздуха также суммируются из данных Агентства по охране окружающей среды США и двух правительственных организаций Китая. В Париже – данные от Европейского агентства по окружающей среде и Министерства окружающей среды Франции. А вот в Киеве в качестве источника данных указаны только небольшое количество анонимных пользователей, что сильно снижает надежность этих данных. Скорей всего это данные с гаджетов AirVisual, которые приобрели себе жители столицы.

Также портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева есть загрязнение воздуха.

Загрязнение воздуха в Киеве. Скриншот: Saveecobot Загрязнение воздуха в Киеве. Скриншот: Saveecobot

Как сообщали Українські Новини, ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи. По данным Укргидрометцентра, уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северо и в эти дни ожидается уменьшение

влияния на загрязнение в Киеве. 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

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