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18 квітня 2020, субота, 13:07 39
Суспільство 2020-04-18T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Єрусалимі почалася церемонія Сходження Благодатного Вогню: онлайн-трансляція

В Єрусалимі почалася церемонія Сходження Благодатного Вогню: онлайн-трансляція

Ольга Фандорина
Благодатний вогонь, Ієрусалим, Сходження Благодатного Вогню

Сьогодні, 18 квітня, в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Винос вогню символізує вихід з Гробу "Світла Істинного, тобто воскреслого Ісуса Христа.

 

Першим свідком сходження вогню був апостол Петро. Дізнавшись про воскресіння Ісуса, він відправився до його гробниці і побачив світло на місці, де до цього лежало тіло Христа.

В 1810 році над Гробом Господнім звели каплицю – Кувуклію, в якій і відбувається "сходження" вогню.

Суботня служба в храмі Гробу Господнього символічно зображує Пристрасті, Поховання і Воскресіння Христа. Чин сходження Благодатного вогню здійснює особисто Єрусалимський патріарх. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.

В цьому році сходження Благодатного вогню з-за епідемії коронавіруса Covid-19 проходить без паломників і з обмеженою кількістю учасників.

На церемонії присутні всього 10 чоловік.

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