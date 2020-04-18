В Єрусалимі почалася церемонія Сходження Благодатного Вогню: онлайн-трансляція

Сьогодні, 18 квітня, в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Винос вогню символізує вихід з Гробу "Світла Істинного, тобто воскреслого Ісуса Христа.

Першим свідком сходження вогню був апостол Петро. Дізнавшись про воскресіння Ісуса, він відправився до його гробниці і побачив світло на місці, де до цього лежало тіло Христа.

В 1810 році над Гробом Господнім звели каплицю – Кувуклію, в якій і відбувається "сходження" вогню.

Суботня служба в храмі Гробу Господнього символічно зображує Пристрасті, Поховання і Воскресіння Христа. Чин сходження Благодатного вогню здійснює особисто Єрусалимський патріарх. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.

В цьому році сходження Благодатного вогню з-за епідемії коронавіруса Covid-19 проходить без паломників і з обмеженою кількістю учасників.

На церемонії присутні всього 10 чоловік.

Також Українські Новини розповіли, про Великдень в умовах карантину: що заборонено і як потрапити на богослужіння.

Раніше Українські Новини розповідали про те, яке значення надається продуктам у великодньому кошику.