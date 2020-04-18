Два города в Херсонской области закрывают на карантин

Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 18 апреля.

Карантин продлится с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. В указанных населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса, поэтому их закроют для въезда-выезда.

Причиной введения карантина указано увеличение количества больных в этой местности.

В городе Олешки установят пять карантинных блокпостов, два поста в селе Малые Копани, один в селе Левые Солонцы и два в Геническе.

Соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать полиция путем круглосуточного патрулирования.

"Обращаемся к местным жителям: не пугайтесь и не паникуйте, а прислушайтесь к советам и подготовьтесь к временных ограничений. Просим граждан ограничить передвижение по улице", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Также гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться.



Кроме того, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.