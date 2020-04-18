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18 апреля 2020, суббота, 12:38 55
Общество 2020-04-18T12:39:08+03:00
Українські Новини
Два города в Херсонской области закрывают на карантин

Два города в Херсонской области закрывают на карантин

Ольга Фандорина
Пасха, Херсонская область, Карантин, Херсон, Закрытие города
Карантин. Фото: capital.ua
Карантин. Фото: capital.ua

Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 18 апреля.

Карантин продлится с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. В указанных населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса, поэтому их закроют для въезда-выезда.

Причиной введения карантина указано увеличение количества больных в этой местности.

В городе Олешки установят пять карантинных блокпостов, два поста в селе Малые Копани, один в селе Левые Солонцы и два в Геническе.

Соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать полиция путем круглосуточного патрулирования.

"Обращаемся к местным жителям: не пугайтесь и не паникуйте, а прислушайтесь к советам и подготовьтесь к временных ограничений. Просим граждан ограничить передвижение по улице", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов. 

Также гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться. 


Кроме того, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

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