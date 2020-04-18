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  • Астролог рассказал, какие изменения произойдут в жизни у всех знаков зодиака 18 апреля
18 апреля 2020, суббота, 05:28 58 Инфографика
Lifestyle 2020-04-18T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, какие изменения произойдут в жизни у всех знаков зодиака 18 апреля

Астролог рассказал, какие изменения произойдут в жизни у всех знаков зодиака 18 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В период карантина досуг можно разнообразить с помощью различных онлайн-мероприятий. А о том, какие изменения сулят звезды всем знакам зодиака в субботу, 18 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет благоприятный день. В субботу представители этого знака смогут правильно распорядиться своим временем и выбрать верное направление, в котором нужно двигаться для достижения задуманного. В этот день Овнов новые идеи, благодаря которым они могут успешно добиться даже большего, чем ожидали.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам сконцентрировться исклюительно на важных деталях, не распыляя свое внимание по мелочам. Излишняя самоуверенность, гордость и самолюбие могут сыграть с представителями этого знака плохую шутку. Примите во внимание, что события, происходящие в течение этого дня, могут развиваться неоднозначно, поэтому излишне не суетитесь, с предельным спокойствием, уравновешенностью выполняйте намеченное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

День не принесет Близнецам ожидаемых результатов. Проведение  покупок и любых финансовых мероприятий лучше перенести на следующий день. Вечер звезды советуют провести в домашней обстановке или общаясь с доверенными людьми.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков в субботу выдастся хорошее время для развития. Выполняя намеченную работу, не действуйте спонтанно, придерживайтесь намеченных планов и особо не ввязывайтесь в авантюрные мероприятия, если у вас нет уверенности в их благоприятном исходе. Также в это время уделите внимание своему здоровью, возможно обострение хронических заболеваний.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам очень внимательно относиться ко всем событиям этого дня, многое из происходящего наложит отпечаток на развитие событий в будущем. В субботу отбросьте все незначительные или сомнительные дела в сторону. Уделите внимание важным вопросам, которые требуют принятия решений и завершения в кратчайшие сроки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

События это дня будут связаны с финансовой сферой жизни. Все действия с деньгами будут успешными и принесут Девам прибыль. Все важные решения и распределение денежных потоков проведите в первой половине дня. Ведь уже во второй половине дня ситуация может измениться.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Этот день у Весов пройдет ровно и благополучно. Текущие события порадуют и все будет складываться благоприятно. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут легко решить все спорные вопросы этого периода и успешно справиться с поставленными задачами. Также в субботу можно заняться укреплением взаимоотношений с родными.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам звезды советуют в субботу сконцентрироваться свое внимание на финансовых и материальных вопросах. Не действуйте необдуманно и не допускайте никаких промахов при проведении расчетов. Если сегодня у представителей этого знака возникнут сомнения относительно ваших трат или финансовых вложений, то лучше отложите все дела на другой день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу звезды будут на стороне Стрельцов. Они без труда преуспеют во многих сферах жизни. Также весь день представителей этого знака будут сопровождать хорошее настроение и позитивное мышление. В этот день звезды советуют Стрельцам смело принимайте важные решения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов наступит неоднозначный период, в течение которого лучше отложить все наиболее важные дела в сторону и завершить их на следующий день. Также в субботу могут возникать ссоры, на которые представители этого знака будут реагировать очень эмоционально. Но звезды советуют постараться воздерживаться от бурного проявления эмоций, ведь этот может привести к конфликтам с окружающими.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев будет сложный день. Звезды советуют в течение всей субботу контролировать свои действия и не слишком доверять малознакомым людям. Сконцентрируйтесь на происходящих делах и работайте со всей ответственностью, даже если это потребует от вас терпения и максимум внимания. А во второй половине дня наступит благоприятное время для покупок.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что Рыбы в субботу смело могут доверять своей интуиции.День будет наполнен противоречивыми событиями, но представителям этого знака нужно постараться не потеряться в суете происходящего. Сконцентрируйте свое внимание на главных вещах и контролируйте все происходящие процессы.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом на субботу, 18 апреля.

Также Disney создал виртуальное шоу с участием звезд, чтобы объединиться во время карантина.

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