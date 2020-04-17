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17 апреля 2020, пятница, 15:13 27
Шоу-бизнес 2020-04-17T15:19:59+03:00
Українські Новини
Мы в этом вместе: Disney создал виртуальное шоу с участием звезд, чтобы объединиться во время карантина

Мы в этом вместе: Disney создал виртуальное шоу с участием звезд, чтобы объединиться во время карантина

Елизавета Кесельман
Шоу-бизнес, Дисней, Карантин, Производство, Продакшн

Из-за пандемии коронавируса все производства шоу-бизнеса и кино-индустрии остановили свою работу до окончания карантина. Однако работники Disney запустили своеобразное онлайн-производство, и создали виртуальный спектакль со знаменитостями "Мы в этом вместе", который поднял поклонникам настроение, а также помог объединиться во время карантина. Об этом передает buzzfeednews.

В частности, исполнительный директор Disney и бывший генеральный директор Боб Айгер заметил, что люди, находясь на карантине, активно слушают музыку и песни диснеевских классиков. Тогда к Айгеру пришла идея, создать онлайн-спектакль, в котором талантливые исполнители могли исполнить композицию из любого диснеевского фильма. 

После кооперации с внешними продюсерами, в четверг вечером было организовано специальное часовое шоу Disney Family Singalong, посвященное более чем 16 выступлениям любимых певцов и артистов.

"У Боба Айгера были знаменитости и не знаменитости, которые публиковали песни Диснея на своих страницах в социальных сетях, и я думаю, что вы как бы видели общую нить, что книга песен Диснея существовала для нас в хорошие и плохие времена", - заявил старший вице-президент ABC Entertainment Роб Миллс.

"Это был способ, которым с помощью которого Disney действительно мог помочь обеспечить некоторое утешение людям на карантине", - рассказал Миллс.

Звездный состав исполнителей включал в себя Ариану Гранде, поющую "Я не скажу, что я влюблен" из Геркулеса, Джош Гробан, исполняющий "У тебя есть друг" из Истории игрушек, Кристина Агилера, поющая "Можешь ли ты почувствовать",  "Любовь сегодня вечером" от Короля Льва, "Мечта - это желание, которое исполняет твое сердце" в исполнении Деми Ловато и Майкла Бубле.

 

Актеры из музыкальной школы High School, в том числе Зак Эфрон, Ванесса Хадженс, Эшли Тисдейл и Корбин Блю, также воссоединились для спектакля "Мы все в этом вместе".

Все таланты с энтузиазмом присоединились к акции, которая была организована Райаном Сикрестом, чтобы помочь пострадавшим от кризиса COVID-19, так как у них есть много времни, чтобы принести людям дома радость. Миллс также сказал, что Айгер лично связался с Бейонсе и попросил ее принять участие.

Выступление Бейонсе стало неожиданностью для зрителей. Миллс сказал, что она прислала свою запись в самый последний момент в среду днем, и до старта спектакля оставалось всего несколько часов, чтобы закончить редактирование окончательного варианта. 

"Мы работали в столь сжатые сроки. Обычно у нас уходит шесть-три месяца, чтобы собрать такое большое, наполненное талантами шоу, как это, и вся идея сделать это за две недели - была очень рискованной ", - сказала исполнительный продюсер Кэти Маллан. "Люди снимались со знаменитостями из дома, но на той стадии все еще было ощущение, что это был смелый новый мир производства".

Как рассказала исполнительный продюссер, в США есть люди, которые фактически работают в производственной команде, бросают профессиональное оборудование и работают над созданием, настройкой и устранением неисправностей в Zoom. Они собрали все таланты за четыре дня, сняли все спектакли за три дня и провели остаток времени в виртуальном редакторе, чтобы получить конечный продукт.

Как отметили инициаторы, идею создать такой виртуальный спектакль вдохновили люди в Италии, которые поют со своих балконов, демонстрируя тот самый важный и ключевой момент: "момент, когда мы все изолированы и физически не можем быть вместе, но мы все чувствуем связь".

Как сообщали Українські Новини, ранее звезды Голливуда запустили челлендж с благотворительными пожертвованиями. Самый щедрый поклонник получит съемку в фильме Ди Каприо или ужин с Джастином Тимберлейком. 

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