Мы в этом вместе: Disney создал виртуальное шоу с участием звезд, чтобы объединиться во время карантина

В частности, исполнительный директор Disney и бывший генеральный директор Боб Айгер заметил, что люди, находясь на карантине, активно слушают музыку и песни диснеевских классиков. Тогда к Айгеру пришла идея, создать онлайн-спектакль, в котором талантливые исполнители могли исполнить композицию из любого диснеевского фильма.

После кооперации с внешними продюсерами, в четверг вечером было организовано специальное часовое шоу Disney Family Singalong, посвященное более чем 16 выступлениям любимых певцов и артистов.

"У Боба Айгера были знаменитости и не знаменитости, которые публиковали песни Диснея на своих страницах в социальных сетях, и я думаю, что вы как бы видели общую нить, что книга песен Диснея существовала для нас в хорошие и плохие времена", - заявил старший вице-президент ABC Entertainment Роб Миллс.

"Это был способ, которым с помощью которого Disney действительно мог помочь обеспечить некоторое утешение людям на карантине", - рассказал Миллс.

Звездный состав исполнителей включал в себя Ариану Гранде, поющую "Я не скажу, что я влюблен" из Геркулеса, Джош Гробан, исполняющий "У тебя есть друг" из Истории игрушек, Кристина Агилера, поющая "Можешь ли ты почувствовать", "Любовь сегодня вечером" от Короля Льва, "Мечта - это желание, которое исполняет твое сердце" в исполнении Деми Ловато и Майкла Бубле.

Актеры из музыкальной школы High School, в том числе Зак Эфрон, Ванесса Хадженс, Эшли Тисдейл и Корбин Блю, также воссоединились для спектакля "Мы все в этом вместе".

Все таланты с энтузиазмом присоединились к акции, которая была организована Райаном Сикрестом, чтобы помочь пострадавшим от кризиса COVID-19, так как у них есть много времни, чтобы принести людям дома радость. Миллс также сказал, что Айгер лично связался с Бейонсе и попросил ее принять участие.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.



Just Perfect.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU