У Стрельцов будут рушиться все планы, а Козероги увлекутся творчеством — гороскоп от Глобы на 18 апреля

Суббота пройдет очень активно для представителей многих зодиаков. Звезды советуют сперва заняться тем делами, которые не успели завершить в пятницу. Также в этот день у некоторых знаков начнется новый этап в отношенияих, а кому-то суббота принесет обиды и конфликты. А подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу, 18 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В субботу Овнам следует быть немного экономнее. Не стоит тратить деньги на любые вещи. Звезды советуют сейчас отложить деньги и детально расписать свой бюджет на весь месяц.

Телец

Тельцам звезды советуют следить за всеми идеями, которые придут им в голову и стараться распознавать знаки и правильно их трактовать. Если приложите усилия – измените свое будущее в лучшую сторону.

Близнецы

Близнецам в субботу лучше не рисковать и не встревать ни в какие конфликты. Вечером же у прежставителей этого знака будет хорошее настроение: на душе покой, вокруг тишина и много сил меняться. Начинайте с маленьких шагов.

Рак

Ракам звезды советуют оплатить все счета в пятницу, которые еще над ними "висят". Оплатите квартиру, коммунальные услуги и заказы. После работы – время действовать.

Лев

В этот день звезды советуют Львам найти силы, чтобы заняться собой и детьми. Если плохо себя чувствуете, попробуйте немножко отдохнуть и улучшить настроение разговорами с родными или смешной серией сериала.

Дева

В субботу Девы имеют все шансы окунуться с головой в рабочие дела. Задания будут приносить предствителям этого знака настолько такое удовольствие, что они и не заметят, как быстро пройдет время.

Весы

Весам нужно быть готовыми к критике руководства. Это не самое приятное, что может быть, но лучше выполнить то, что просят, нежели погружаться в длительную перепалку.

Скорпион

Утром звезды советуют Скорпионам выполнить важные дела с партнерами. После этого можете приступать к личным обязательствам. Также в субботу лучше не выяснять отношения с близкими.

Стрелец

Не начинайте день с грандиозных планов. Вероятно, Скорпионам придется все скорректировать, ведь в обед возникнут срочные дела. Будьте внимательными со своим здоровьем.

Козерог

В субботу Козероги имеют прекрасную возможность заняться творчеством. Удовольствие от процесса представителям этого знака гарантировано, и также гарантирован хороший результат.

Водолей

Водолеям в субботу придется потратить силы на решение не слишком приятных дел. Мнение представителей этого знака будет иметь вес, потому звезды советуют использовать этот шанс на все 100%. Также не следует стесняться выразить свое собственное видение ситуации всему руководству.

Рыбы

Звезды не советуют Ракам переносить домашние дела из одного дня в другой. Сами по себе они не исчезнут, их нужно решить. По возможности, не заостряйте отношения со своей второй половинкой.

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