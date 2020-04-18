Экс-министр обороны Загороднюк за 4 дня марта получил 46 тыс. гривен

Последняя заработная плата экс-министра обороны Андрея Загороднюка, вместо которого назначили Андрея Тарана, за 4 дня марта составила 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Сумма начисленных министру в марте средств составила 45 946 гривен, из которых 7 665 гривен - должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 553 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 1 553 гривны, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 35 214 гривен.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата Андрея Загороднюка за декабрь составила 97,2 тыс. гривен, его заместителей - от 120,6 тыс. до 148 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 214,5 тыс. гривен.

За февраль министр обороны получил зарплаты 43 тыс. гривен, его заместители - от 76 тыс. до 93 тыс. гривен.

До этого Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году. Новоназначенный министр имеет в Киеве жилой дом (375 кв. м) и земельный участок (1 000 кв. м).