Пасхальный дектор: как сделать "веснущатые" яйца к празднику

Пасхальное яйцо наряду с куличом — центральный символ праздника Пасхи. Это не просто ритуальная еда. Это наполненный символизмом атрибут светлого праздника воскрешения. Українські Новини узнали интересный способ декорировать яйца весенними "веснушками".

Изготовить яйца в крапинку достаточно просто. На карантине изготовление такого угощения станет отличным способом провести время с семьей, ведь раскрасить яйца под силу даже ребенку под руководством родителей.

Для этого понадобятся пищевые красители, уксус, вода, ватные палочки и собственно, яйца.

В два стакана добавляем немного красителя двух цветов. Один будет фоном, второй – крапинками. Краситель нужно залить половиной столовой ложки столового уксуса. В оба стакана добавить воду, но в "краску" фона нужно добавить больше воды, а в "краску" крапинок – в два раза меньше. Яйцо погружать целиком, так что воды жалеть не надо. Краситель, уксус и воду нужно старательно перемешать. Варенные яйца опускают в емкость с цветом для фона. Это удобно делать с помощью ложки.

Яйцо достаточно подержать в воде пару секунд, чтобы оно окрасилось в подходящий цвет.

Все это нужно проделывать с еще горячими яйцами – тогда краска высыхает практически моментально. После этого макаем ватную палочку в краситель более насыщенного цвета и рисуем на яйце "веснушки". Рисовать можно как симметричные узоры, так ставить хаотичные токи, как это делает природа на яйцах диких птиц.

Можно сочетать светлые и темные цвета: желтый и насыщенный зеленый, оранжевый и ярко-красный, голубой темно-синий.

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Как сообщали Українські Новини, яйца очень просто покрасить луковой шелухой, сделав на них рисунок из листьев.

Кроме того, цвет крашенки и узор на ней тоже имеет свой смысл.