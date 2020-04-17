Кабмин уволил госсекретаря Мининфраструктуры Галущака после незаконной передачи секретных документов

Кабинет Министров уволил Андрея Галущака с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №415 от 15 апреля, передают Українськi Новини. "Уволить Галущака Андрея Эдуардовича с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в нем. Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Служба безопасности Украины разоблачила Галущака в незаконной передаче секретных документов неустановленным лицам по электронной почте. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, правоохранительные органы провели обыск у чиновника и изъяли доказательства его незаконной деятельности. Ранее распоряжение Кабмина о назначении Галущака госсекретарем МИУ в декабре 2016-го подписал премьер Владимир Гройсман. Также 11 февраля правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.