Кабмин уволил госсекретаря Мининфраструктуры Галущака после незаконной передачи секретных документов

Кабинет Министров уволил Андрея Галущака с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №415 от 15 апреля, передают Українськi Новини.

"Уволить Галущака Андрея Эдуардовича с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Служба безопасности Украины разоблачила Галущака в незаконной передаче секретных документов неустановленным лицам по электронной почте.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранительные органы провели обыск у чиновника и изъяли доказательства его незаконной деятельности.

Ранее распоряжение Кабмина о назначении Галущака госсекретарем МИУ в декабре 2016-го подписал премьер Владимир Гройсман.

Также 11 февраля правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.