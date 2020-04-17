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17 апреля 2020, пятница, 23:57 541
Политика 2020-04-18T00:06:28+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил госсекретаря Мининфраструктуры Галущака после незаконной передачи секретных документов

Кабмин уволил госсекретаря Мининфраструктуры Галущака после незаконной передачи секретных документов

Кира Молчанова
Увольнение, Министерство инфраструктуры, Андрей Галущак, Увольнение с должности
Государственная тайна секретно Фото: ГТ
Государственная тайна секретно Фото: ГТ

Кабинет Министров уволил Андрея Галущака с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №415 от 15 апреля, передают Українськi Новини.

"Уволить Галущака Андрея Эдуардовича с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Служба безопасности Украины разоблачила Галущака в незаконной передаче секретных документов неустановленным лицам по электронной почте.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранительные органы провели обыск у чиновника и изъяли доказательства его незаконной деятельности.

Ранее распоряжение Кабмина о назначении Галущака госсекретарем МИУ в декабре 2016-го подписал премьер Владимир Гройсман. 

Также 11 февраля правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.

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