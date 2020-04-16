Козерогам не следует расслабляться, а Водолеев ждет судьбоносный день — гороскоп от Павла Глобы на 17 апреля

В пятницу всем знакам зодиака предстоит много работы. Звезды советуют быть активными и не позволять лени взять верх. Кому-то из знаков предстоит завершить дела, которые они начали еще в четверг, а кого-то ждут новые вызовы. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на пятницу, 17 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В пятницу у Овнов будет множество интересных идей, которыми они захотят поделиться с коллегами или друзьями. Во второй половине дня могут возникнуть рабочие недосказанности, однако не стоит из-за этого беспокоиться.

Телец

Звезды советуют Тельцам быть в этот день решительными, ведь тогда успех непременно гарантирован. Помните, что можете сделать все – главное желание.

Близнецы

В пятницу Близнецам не стот ждать особых наслаждений. Представителей этого знака ждет множество важных дел на работе, финансовые проблемы, затяжные личные отношения. Звезды советуют набраться сил и дождаться более успешного времени.

Рак

Раков ждет очень активный день, особенно его первая половина. За что не возьмутся представители этого знака – все будет получаться четко и быстро.

Лев

В этот день Львы будут слишком эмоциональными. Только звезды советуют не предъявлять никому своего недовольства и претензий. Будьте терпеливыми к себе и близким.

Дева

Звезды советуют Девам выяснить отношения со второй половинкой и заняться своим здоровьем, спортом. А ближе к вечеру пересмотрите свой гардероб и выбросьте старую косметику.

Весы

В пятницу звезды советуют Весам не бояться проявлять самостоятельность и ответственность. Не ждите особых моментов, создавайте и добивайтесь всего о чем мечтали прямо сейчас.

Скорпион

В пятницу Скорпионы почувствуют, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Звезды также советуют подумать, что важно для представителей этого знака и чем они хотят заниматься.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют одалживать в этот день большие суммы денег, ведь назад их они смогут получить очень нескоро. Если у представителей этого знака есть дом за городом, то им лучше поехать туда на несколько дней, чтобы немного отдохнуть.

Козерог

В этот день Козерогам лучше не расслабляться. Звезды советуют настроиться на активную работу. Представители этого знака могут открыть в себе неизвестные ранее таланты или какие-то особые увлечения.

Водолей

Этот день будет для Водолеев судьбоносным. Звезды советуют представителям этого знака обращать внимание на все знаки, которые им будет посылать судьба и постараться сделать правильный выбор.

Рыбы

Вероятно, Рыбы в пятницу начнут общаться с человеком, с которым уже давно не держали тесный контакт. Звезды уверяют, что у представителей этого знака есть все шансы, чтобы получить нового верного друга или подругу.

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