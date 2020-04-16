Козерогам не следует расслабляться, а Водолеев ждет судьбоносный день — гороскоп от Павла Глобы на 17 апреля

В пятницу всем знакам зодиака предстоит много работы. Звезды советуют быть активными и не позволять лени взять верх. Кому-то из знаков предстоит завершить дела, которые они начали еще в четверг, а кого-то ждут новые вызовы. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на пятницу, 17 апреля, рассказал Павел Глоба. Овен В пятницу у Овнов будет множество интересных идей, которыми они захотят поделиться с коллегами или друзьями. Во второй половине дня могут возникнуть рабочие недосказанности, однако не стоит из-за этого беспокоиться. Телец Звезды советуют Тельцам быть в этот день решительными, ведь тогда успех непременно гарантирован. Помните, что можете сделать все – главное желание. Близнецы В пятницу Близнецам не стот ждать особых наслаждений. Представителей этого знака ждет множество важных дел на работе, финансовые проблемы, затяжные личные отношения. Звезды советуют набраться сил и дождаться более успешного времени. Рак Раков ждет очень активный день, особенно его первая половина. За что не возьмутся представители этого знака – все будет получаться четко и быстро. Лев В этот день Львы будут слишком эмоциональными. Только звезды советуют не предъявлять никому своего недовольства и претензий. Будьте терпеливыми к себе и близким. Дева Звезды советуют Девам выяснить отношения со второй половинкой и заняться своим здоровьем, спортом. А ближе к вечеру пересмотрите свой гардероб и выбросьте старую косметику. Весы В пятницу звезды советуют Весам не бояться проявлять самостоятельность и ответственность. Не ждите особых моментов, создавайте и добивайтесь всего о чем мечтали прямо сейчас. Скорпион В пятницу Скорпионы почувствуют, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Звезды также советуют подумать, что важно для представителей этого знака и чем они хотят заниматься. Стрелец Стрельцам звезды не советуют одалживать в этот день большие суммы денег, ведь назад их они смогут получить очень нескоро. Если у представителей этого знака есть дом за городом, то им лучше поехать туда на несколько дней, чтобы немного отдохнуть. Козерог В этот день Козерогам лучше не расслабляться. Звезды советуют настроиться на активную работу. Представители этого знака могут открыть в себе неизвестные ранее таланты или какие-то особые увлечения. Водолей Этот день будет для Водолеев судьбоносным. Звезды советуют представителям этого знака обращать внимание на все знаки, которые им будет посылать судьба и постараться сделать правильный выбор. Рыбы Вероятно, Рыбы в пятницу начнут общаться с человеком, с которым уже давно не держали тесный контакт. Звезды уверяют, что у представителей этого знака есть все шансы, чтобы получить нового верного друга или подругу. Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Украине потеплеет, но будет сильный ветер. Также Google посвятил дудл работникам сферы общественного питания, чтобы выразить благорадность борцам с коронавирусом.