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17 апреля 2020, пятница, 19:48 931
Судебная власть 2020-04-17T23:15:03+03:00
Українські Новини
Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы "Роттердам+"

Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы "Роттердам+"

Кира Молчанова
судебный иск, Аппеляционный суд, Роттердам+, ОАСК
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Шестой апелляционный административный суд вернул назад на рассмотрение заявление истца о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, после которого формулу "Роттердам плюс" признали незаконной.

Об этом сообщает ресурс "Слово и дело".

В декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева не принял иск Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным утверждение формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В январе 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+", хотя Верховная Рада сделала это за два года до его президентства.

В феврале 2019 года суд обязал Национальное антикоррупционное бюро вернуть Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изъятые в ходе обыска по делу формулы "Роттердам+" компьютеры.

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец считает, что формула "Роттердам+" определяла верхнюю границу цены на уголь, а не саму цену.

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