США решили дать Украине на борьбу с коронавирусом $9,1 млн. Это больше, чем планировалось раньше

США, где уже готовятся выходить из карантина, расширили до 9,1 млн долларов выделенную Украине на противодействие распространению коронавируса помощь.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передают Українськi Новини.

"Соединенные Штаты расширили помощь Украине до 9,1 млн долларов в противодействии пандемии COVID-19", - сказано в нем.

Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

Помощь направлена ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения коронавируса.

Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных коронавирусом, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

В марте США выделили Украине 1,2 млн долларов на противодействие распространению коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и обвинил ее в халатности, связанной с эпидемией коронавируса в мире.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о том, что выплатит компенсацию 1200 долларов каждому жителю Америки, а также тем, у кого есть грин-карта.