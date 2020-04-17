Не курить и побольше пить воды. Доктор Комаровский посоветовал киевлянам, как спасаться от дыма

Несмотря на то, что в Офисе Президента отрицают, что задымление по всему Киеву не связано с пожарами в Чернобыльской области, жители столицы все равно обеспокоены критическим качеством воздуха и ищут способы защиты от запаха гари. Доктор Евгений Комаровский рассказал, что можно сделать, чтобы минимизировать вредное влияние пожаров.

Советы опубликованы на его сайте.

Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если это невозможно, то по максимуму нужно избегать физических нагрузок, дышать носом, постараться избегать глубоких вдохов. Прятать волосы под шапку или капюшон. Не выходить на пробежки. Войдя в дом, сразу переодеться и принять душ. Заныть все двери, окна, форточки и балконы. Включить кондиционер, а если есть — бытовой очиститель воздуха. Такой прибор желательно купить, если дым появляется регулярно. Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40-70 %. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д. Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать. Поэтому нужно пить много воды. Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот. Самому не загрязнять воздух: не жарить рыбу, не зажигать камин и ароматические свечи. Поменьше пользоваться газовой плитой. Не пылесосить пол. И не курить. Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз). Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые "лекарства от кашля". Много кашляете - много пейте, и бегом к доктору. Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение - это психотерапия: дескать, "я себя спасаю". Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.



Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц.